Pas d'hommage à Joey Jordison de Slipknot aux Grammys

C’est via un communiqué émanant de la famille qu’on apprenait que le musicien était mort paisiblement dans son sommeil.

" La mort de Joey nous a laissé le cœur vide et un sentiment de tristesse indescriptibles ", lit-on dans une déclaration de la famille de Jordison. " Ceux qui connaissaient Joey comprenaient son esprit vif, sa personnalité douce, son grand cœur et son amour pour tout ce qui concernait la famille et la musique". Les proches du défunt ont également demandé aux amis, aux fans et aux médias de respecter son besoin d’intimité et de paix en cette période difficile.

Il avait coécrit plusieurs titres incontournables du groupe de metal avant de devoir le quitter en 2013, invoquant des raisons personnelles. Ce n’est que plusieurs années après qu’il révélera qu’il souffrait alors d’une myélite transversale, qui l’avait privé de l’usage de ses jambes. Il sera remplacé par Jay Weinberg.

Joey Jordison était aussi le guitariste de Murderdolls, batteur notamment de Vimic et du supergroupe Sinsaneum. Sa famille souhaite l’enterrer dans l’intimité et n’a pas encore précisé la date des obsèques.

Laurent Rieppi l’avait rencontré lors du Graspop Metal Meeting de Dessel en 2013, il nous parlait de son autre projet parallèle de l’époque, Scar The Martyr, qu’il justifiait notamment par les nombreuses pauses imposées par d’autres membres de Slipknot :