"Pas d’avantage psychologique pour l’Union" assure Karel Geraerts, privé de Teuma avant le derby contre Anderlecht

L’Union Saint-Gilloise n’aura qu’un seul joueur absent dans ses rangs dimanche (18h30) pour affronter le Sporting d’Anderlecht lors du derby bruxellois. Il s’agit du capitaine des Jaune et Bleu Teddy Teuma. Une absence qui ne sera pas évidente à combler pour le coach Karel Geraerts.

"Tout le monde sait que c’est un joueur clé de l’équipe. C’est clair qu’il va nous manquer face à Anderlecht. Non seulement pour ses qualités techniques mais aussi pour ce qu’il apporte en tant que leader de l’équipe. Mais c’est le foot, il est suspendu. Il y aura d’autres joueurs qui sont là pour le remplacer", a expliqué le coach unioniste en conférence de presse, ajoutant au passage qu’il avait plusieurs options mais n’avait pas encore arrêté son choix.

Geraerts n’a en tout cas pas de tous les autres joueurs de l’équipe disposent de "la grinta" nécessaire pour compenser cette absence.

Déterminé à défendre la deuxième place de l’équipe, le coach des Saint-Gillois s’est montré confiant avant le duel face à Anderlecht. Les cinq victoires unionistes lors des cinq dernières confrontations avec le Sporting ne sont pas, selon Geraerts, un élément qui pèsera dans la balance dimanche.

"On va commencer le match à 0-0. Nos antécédents ne nous donneront aucun avantage dimanche. Je ne pense pas qu’il y ait un avantage psychologique. On ne recevra pas le cadeau. Le passé, c’est le passé. C’est bien d’avoir gagné ces matches mais je me concentre uniquement sur le match de dimanche", a déclaré Geraerts.