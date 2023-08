La Turquie ne voit "aucune autre solution" que l'accord sur les exportations de céréales que l'Ukraine a conclu avec la Russie, a déclaré vendredi à Kiev le ministre turc des Affaires étrangères, écartant un éventuel autre itinéraire auquel réfléchiraient les Etats-Unis.

"Nous savons que l'on recherche d'autres itinéraires, mais nous ne voyons aucune solution alternative à l'accord d'origine en raison des risques", a déclaré à des journalistes le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan, en visite à Kiev. La Russie s'est retirée mi-juillet de l'accord qui a permis pendant près d'un an de faire sortir, malgré la guerre, des millions de tonnes de céréales ukrainiennes par la mer. Ces dernières semaines, Moscou a mené plusieurs séries de frappes sur des infrastructures portuaires à Odessa et dans des ports du Danube. L'Ukraine cherche des partenaires pour relancer ses exportations, y compris par la mer Noire, où elle a défié récemment Moscou avec le voyage d'un navire cargo battant pavillon de Hong Kong, qui n'a pas été attaqué par la Russie malgré ses menaces. Kiev a aussi mené plusieurs attaques sur des navires russes en mer Noire, y compris un tanker pétrolier, et menacé à son tour les navires se dirigeant vers le ports russes et occupés par Moscou.