"Pas d’Arabes, ni de blacks" : la discrimination au logement est toujours une réalité en Belgique

D’autres critères, en revanche, ne peuvent légalement pas être invoqués comme motif de refus par les propriétaires, ce que Nathalie Denies rappelle également : "Les stéréotypes complètement racistes qui sous-entendent que des personnes d’origine étrangère n’auraient pas les capacités ou les aptitudes à gérer en bon père ou en bonne mère de famille, un bien, et utiliseraient ce bien de manière complètement insensée ou seraient beaucoup plus bruyantes parce qu’inviteraient davantage plus de famille… Et donc voilà, tous ces stéréotypes s’enchaînent et sont finalement liés à aussi une méconnaissance."