Pas d'accord dans le secteur des titres-services, les syndicats annoncent des actions

Les négociations pour un nouvel accord sectoriel dans le secteur des titres-services sont toujours dans l'impasse après l'échec d'une nouvelle réunion de la commission paritaire prévue ce jeudi, font savoir dans un communiqué les syndicats en front commun. Ceux-ci annoncent des actions dans les prochains jours.

Le principal blocage se situe au niveau du remboursement des frais de transport alors que les syndicats regrettent que le secteur des titres-services soit le seul où un accord sectoriel n'a pas encore été conclu.

"Les déplacements entre deux clients ne sont pas rémunérés comme du temps de travail - ce qui est bien le cas dans d'autres secteurs, insistent les syndicats - et les aides-ménagères et aides-ménagers doivent assumer personnellement la majorité des frais de déplacement", expliquent-ils encore. Pour illustrer le poids que cela pèse sur le personnel, ils avancent que cela représente environ 10% du revenu des travailleuses et travailleurs.

Le front commun syndical regrette que "les aides-ménagères et aides-ménagers soient considérés comme de la main-d'œuvre de seconde zone, alors que certaines entreprises réalisent des bénéfices considérables" et demande "une réforme fondamentale du secteur avec la création d'emplois qualitatifs locaux et durables".

Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé des actions pour la semaine prochaine mais sans dévoiler les contours de celles-ci pour le moment.