Pas au lit avant 6h du matin : Anderlecht rentrera directement de Ludogorets... à 48h du match contre Courtrai

"Ce match est aussi important que le championnat." Alors que son Anderlecht retrouve un peu de sa superbe en championnat et reste même sur un 10/12, Brian Riemer, le coach des Mauves, a planté le décor en amont du match de Conference League face à Ludogorets. Pas question pour lui d'aligner une quelconque équipe B, ce qu'il vise, lui, c'est la victoire.

Fait notable, le coach danois a également demandé à ce que le noyau mauve rentre directement en Belgique, une fois le match terminé. Pas question donc de passer une nuit supplémentaire en Bulgarie.

Sauf que, selon le Nieuwsblad et la DH, cela devrait donc pousser le Sporting à quitter le stade dès la fin du match pour se farcir une demi-heure de route jusqu'à l'aéroport. Toujours selon nos confrères, les Mauves ne devraient donc pas décoller avant 1h45 du matin et atterrir à Bruxelles trois heures plus tard.

Dans le meilleur des cas, les joueurs seront donc sans doute dans leur lit vers 6h. Si tout se passe bien. Interpellant, alors que dans 48 heures, un match important contre Courtrai se profile.