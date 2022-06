Parvis de Saint-Gilles, Tour et Taxis, Josaphat : les projets phares de Bas Smets à Bruxelles, le paysagiste de Notre-Dame de Paris

Il aura fallu cinq années, de 2012 à 2017, pour achever les travaux d'aménagement du parc de Tour et Taxis, le plus grand parc urbain de Bruxelles (neuf hectares), situé entre Molenbeek et Laeken.

L'ancienne friche où passaient des voies ferrées a été pensée comme une vallée, une coulée verte, où la question du réchauffement climatique a été prise en compte, comme ce sera le cas à Paris.

A Tour et Taxis, Bas Smets a enterré le ballast des anciennes voies ferrées en créant des réservoirs naturels d'eau de plus d'un million de litres qui vont permettre de nourrir les arbres plantés sur place. Soit "3000 arbres pionniers et 300 arbres haute tige. Ces arbres, par evapo-transpiration vont remettre l'eau dans l'air et vont baisser la température de 4 à 8 degrés", indique Bas Smets.

"On essaie d'aider la nature à retrouver une façon de s'enraciner sur un site", espère Bas Smets.

Le parc accueille également un obélisque célébrant les 70 ans de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.