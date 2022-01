Partygate : Boris Johnson a reçu une version du rapport interne sur les fêtes à Downing Street

Un rapport administratif très attendu sur le scandale des fêtes à Downing Street durant le confinement a été remis au Premier ministre britannique Boris Johnson, ont indiqué des médias britanniques lundi.

La publication de ce rapport, rédigé par la haute fonctionnaire Sue Gray, sur les pots de départ, garden parties et fêtes de Noël ou d'anniversaire organisés en 2020 et 2021 à la résidence du Premier ministre tient en haleine depuis plusieurs semaines la presse et la classe politique britanniques.

Mais le document tardait à être publié, selon la presse en raison d'interrogations sur ce qui peut y figurer, alors que la police s'est à son tour emparée du scandale.

"Nous pouvons confirmer que Sue Gray a fait le point sur son enquête auprès du Premier ministre", a commenté, dans un communiqué laconique, un porte-parole du Cabinet Office, agence interministérielle dont sont issus les travaux de la haute fonctionnaire.