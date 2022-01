"Partygate" : la police britannique pèse sur le contenu du rapport interne devant faire la lumière sur les fêtes à Downing Street

La police britannique a indiqué vendredi avoir demandé que les fêtes organisées à Downing Street durant les confinements sur lesquelles elle enquête ne soient mentionnées que de manière "minimale" dans un rapport administratif interne très attendu, potentiellement explosif pour le Premier ministre Boris Johnson.

Un rapport qui se fait attendre

La publication de ce rapport interne rédigé par la haute fonctionnaire Sue Gray sur les pots de départ, garden parties et fêtes de Noël ou d'anniversaire organisés dans la résidence principale du Premier ministre en 2020 et 2021 tient en haleine la presse et la classe politique britannique.