Partygate : Boris Johnson se dit "désolé" face aux députés après un rapport accablant

Face aux députés, le Premier ministre britannique, Boris Johnson s'est dit "désolé" des événements ayant fuité concernant des fêtes à Downing Street alors que la population britannique était sous le coup de nombreuses restrictions de libertés en raison de l'épidémie de Covid-19.

Un rapport administratif très attendu sur le scandale des fêtes à Downing Street durant le confinement a été remis au Premier ministre britannique Boris Johnson, lundi matin. Ce rapport dénonce des "erreurs de leadership et de jugement" au sein de Downing Street, a dénoncé lundi la haute fonctionnaire Sue Gray.

"Au vu de la toile de fond pandémique et alors que le gouvernement demandait aux citoyens de respecter des restrictions strictes, certains comportements durant ces rassemblements sont difficiles à justifier", précise d'emblée le rapport dans ses conclusions. "Certains événements n'auraient pas dû être autorisés", conclut ensuite cette haute fonctionnaire qui revient dans son rapport sur la tenue de 17 événements entre mai 2020 et avril 2021.

Une saga politique sans fin

La publication de ce document, sur les pots de départ, garden parties et fêtes de Noël ou d'anniversaire organisés en 2020 et 2021 à la résidence du Premier ministre tenait en haleine depuis plusieurs semaines la presse et la classe politique britanniques.

Mais le document tardait à être publié, selon la presse en raison d'interrogations sur ce qui peut y figurer, alors que la police s'est à son tour emparée du scandale. Il a toutefois été remis au Premier ministre dans la matinée. "Nous pouvons confirmer que Sue Gray a fait le point sur son enquête auprès du Premier ministre", a commenté, dans un communiqué laconique, un porte-parole du Cabinet Office, agence interministérielle dont sont issus les travaux de la haute fonctionnaire.