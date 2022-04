Partygate : Boris Johnson présente ses excuses mais refuse de démissionner

Boris Johnson a présenté des excuses mardi mais a refusé de démissionner après avoir reçu une amende pour une fête d'anniversaire organisé à Downing Street en infraction des règles anti-Covid, une sanction sans précédent pour un Premier ministre britannique en exercice.

"Laissez-moi dire tout de suite que j'ai payé l'amende et que je présente une fois de plus mes excuses complètes", a-t-il déclaré à la télévision britannique, ajoutant, interrogé sur les appels à démissionner : "Je veux maintenant continuer et remplir le mandat qui est le mien".