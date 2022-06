"Partygate": Boris Johnson décrit comme un Premier ministre blessé qui s’accroche au pouvoir

"Quand plus que plus de quatre élus sur dix, parmi vos propres parlementaires, pensent que le pays se porterait mieux sans vous, vous avez un problème", résume l’analyste de la BBC Chris Mason.

Plusieurs journaux britanniques décrivent Boris Johnson comme blessé par le résultat du vote. "Un vainqueur blessé", titre le Times.

Le Financial Times estime que le vote révèle "l’ampleur de la division et de l’animosité" au sein du parti conservateur. "La révolte a été bien plus grave que ce que Downing Street avait prévu". Un ministre déclare anonymement que l’affaire n’est pas terminée : "Tous ceux qui étaient mécontents de Boris sont toujours mécontents".