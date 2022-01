"Partygate" au Royaume-Uni : toujours persuadé de n’avoir enfreint aucune règle, Boris Johnson s’accroche au pouvoir

Selon un député interrogé par The Times, Boris Johnson est "réellement convaincu de n’avoir enfreint aucune règle", et est déterminé à défendre sa position. En effet, il affirme s’être rendu à une fête afin de remercier ses équipes, et n’y être resté qu’une vingtaine de minutes. Cette "garden party", se déroulant à Downing Street, avait rassemblé une centaine de personnes, les cartons d’invitations suggérant aux convives "d’apporter leurs bouteilles".

L’un de ses alliés prend sa défense : "Le Premier ministre n’était pas au Numéro 10 (Downing Street) pour la plupart de ces événements, et bien qu’il soit totalement normal de tenir le Premier ministre responsable de ses actes, allons-nous vraiment lui demander de démissionner parce que des gens ont organisé une fête dont il n’était pas au courant ? Il s’agit d’un argument de proportion".