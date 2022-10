Partout dans le monde, les luttes et les souffrances exprimées à travers la musique

Dans cette longue histoire qui unit lutte politique et musique figurent également les protest songs, des chansons dont les paroles invitent à un changement social ou politique, sortes d’hymnes à la paix. Il faut dire que la guerre du Viêt Nam, comme de nombreux autres conflits, a fait couler beaucoup d’encre. C’est dans ce contexte que sont nées Machine Gun de Jimi Hendrix, Blowin’in the wind de Bob Dylan ou encore Give peace a change de John Lennon, pour ne citer que ces chansons.

Plus récemment, le rap incarne une nouvelle forme de contestation. Alors que les groupes NTM et IAM dénoncent le racisme et les conditions de vie dans les banlieues, le rappeur Kery James dévoilait en 2012 sa chanson Lettre à la République, rappelant le passé colonial de la France ("À tous ces racistes à la tolérance hypocrite, Qui ont bâti leur nation sur le sang").

Enfin, les chants contestataires ont également investi les manifestations féministes. On pense ainsi à la chanson Un violeur sur ton chemin (Un violador en tu camino, en espagnol), accompagnée d’une chorégraphie très codifiée et visuelle (bandeau noir sur les yeux et foulard autour du cou). Créée par le collectif Las Tesis à Valparaíso en 2019, elle fait suite à une enquête sur le viol au Chili et est depuis lors un véritable hymne féministe.

Une liste de chansons contestataires loin d’être exhaustive et certainement pas près de connaître une fin, tant les revendications à travers le monde sont plurielles.