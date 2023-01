Partout dans le monde, l’abattage des animaux nuisibles fait débat.

Les sangliers ont longtemps été le symbole de la faune sauvage. Ils sont dorénavant considérés comme une espèce indésirable qui provoque des dégâts dans les cultures, cause des accidents de la route et s’aventure de plus en plus dans les villes et les zones périurbaines.

Ils sont particulièrement mal vus en Italie, où on en dénombre pas moins de 2,3 millions. Les vidéos de témoignages les montrant s’aventurer dans les villes du pays à la recherche de nourriture se multiplient ces dernières années. Si ces excursions urbaines amusaient auparavant les citadins, elles les exaspèrent de plus en plus.

De nombreux Italiens se plaignent de la présence quasi invasive des sangliers sauvages aux quatre coins du pays, y compris à Rome.

Face à l’ampleur du phénomène, le gouvernement de Giorgia Meloni a approuvé fin décembre un amendement permettant d’abattre ces mammifères pour des motifs de sécurité publique, même dans les zones protégées et en ville.

Les agents de la police locale et régionale ainsi que la police forestière nationale et les chasseurs privés titulaires d'un permis pourront participer à ces campagnes, selon le quotidien italien La Stampa. Cette mesure controversée autorise aussi la consommation et la commercialisation de la viande des sangliers abattus après accord des autorités sanitaires.