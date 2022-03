Partizan Belgrade - Feyenoord : Bibras Natcho ouvre le score... et fête son but en demandant son remplacement

Bibras Natcho, le milieu de terrain du Partizan Belgrade, a donné de sa personne en ouvrant le score face à Feyenoord, ce jeudi dans le cadre des huitièmes de finale de la Conférence League. En armant sa frappe du pied droit - qui allait terminer au fond des filets rotterdamois après treize minutes de jeu seulement -, l'Israélien s'est pris une vilaine semelle signée Fredrik Aursnes.

Bibras Natcho a marqué, et il a fêté son but en grimaçant, boitillant et en demandant son remplacement, qui a eu lieu quelques minutes plus tard. Privé du plat de résistance de cette rencontre de Conference League, il en est resté à l'apéritif et a laissé ses coéquipiers se débrouiller sans lui face aux Néerlandais... qui l'ont finalement emporté 2-5 !