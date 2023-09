Partis politiques : combien de membres ont-ils ? Et comment se passe leur recrutement ?

On remarque des variations assez fortes du nombre de membres au sein des partis au cours de ces vingt dernières années. Alors que le nombre de membres PTB augmente, ceux des familles socialistes et démocrates-chrétiennes diminuent fortement.

Selon la professeure en sciences politiques, on assiste au même constat dans d’autres pays européens : " Il s’agit d’anciens partis de masse. Dans certains milieux sociologiques, qu’ils soient laïcs ou catholiques, les citoyens faisaient partie de toute une série d’organisations, en ce compris le parti politique. La composante sociologique était forte. Aujourd’hui, l’engagement partisan des citoyens est plus lié à une composante idéologique et programmatique. "

Même si la méfiance des citoyens envers le système politique joue un rôle dans la baisse du nombre de membres de certains partis, elle n’explique pas tout, assure Émilie van Haute : " Quand il y a un désamour, ça va souvent dans les deux sens : il y a cette distanciation des citoyens, mais il y a aussi une distanciation des partis vis-à-vis de la société civile. Et ce, en particulier, dans les partis politiques qui sont au gouvernement. Quand on est au pouvoir, que ce soit au niveau fédéral, régional ou local, on est sans doute moins tourné vers l’animation du parti. Cela peut aussi entraîner un délaissement de ces sections locales et de la vie interne du parti. "

La diversification, la clé face à la frilosité

Face à la relative frilosité des citoyens à s’engager en politique, les partis cherchent à diversifier les liens avec leurs potentiels électeurs : " De plus en plus d’autres types de liens se développent. Des partis mettent en place le statut de "sympathisant" qui donne lieu à certains droits, mais pas à tous. Sans être membre à part entière, les citoyens peuvent ainsi contribuer à la réflexion sur certaines thématiques ", précise la politologue de l’ULB.

Ce qui est sûr, c’est qu’un membre pour un parti est souvent synonyme d’un vote assuré, conclut Émilie van Haute : " Il est rare qu’un membre vote pour un autre parti que le sien, en particulier en Belgique où on est dans une représentation proportionnelle. Les membres sont aussi souvent des ambassadeurs : ils vont relayer le message du parti dans leur entourage et donc éventuellement les convaincre sur le plan électoral aussi. "