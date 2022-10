Partir en week-end à Leiden : 7 activités à ne pas manquer

Voir la mer à Katwijk et faire un tour à vélo dans le parc national Hollandse Duinen

À 15 minutes en voiture de Leiden, vous avez la mer de Katwijk, qui est située au milieu du parc national Hollandse Duinen. Louez un vélo et faites un des parcours proposés par la commune. Si vous n’êtes pas un grand sportif, prenez un vélo électrique parce que les routes ne sont pas plates comme à la côte belge.

Strandhuys Katwijk

Après une belle balade à vélo, allez vous détendre dans un pavillon de plage. Presque les pieds dans le sable, vous pouvez y manger un petit plat. Mais on y va surtout pour la vue sur la mer et l’ambiance plage.

Visiter le musée Naturalis

Luana a eu un véritable coup de cœur pour ce musée national d’histoire naturelle et de recherches pour son design et son contenu. D’ailleurs, il a été élu musée d’Europe de l’année, en 2021. Dès la première salle, on retrouve de vrais animaux empaillés. Cette salle vous fait voir une grande diversité de plantes et d’animaux en commençant par les profondeurs marines et en finissant au sommet d’une montagne. Ensuite, chaque salle a sa thématique : la Terre, l’ère glaciaire, le temps des dinosaures, etc.

Et c’est le seul musée au monde qui expose de vrais os de t-rex.

Pour le logement

Luana a séjourné à l’hôtel Vic, un hôtel bien situé, juste à côté du centre-ville. Les chambres ne sont pas très grandes mais il y fait très calme. C’est un hôtel qui vous propose une arrivée en autonomie. Ça veut dire qu’on fait un self check-in, qu’on s’enregistre soi-même sur un ordi. Il n’y a pas de petit-déjeuner sur place mais de la nourriture est à votre disposition. On la paie aussi en passant par une caisse en self-scan.