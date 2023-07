Partir en vacances entre amis : une bonne idée ?

Lors d’un dîner ou d’une soirée, on peut toujours écourter la rencontre ou se pincer un peu quand certains sujets sont abordés, mais en vacances on reste avec les mêmes personnes plis longtemps et l’amitié risquera plus facilement d’être compromise en cas de problèmes.

La meilleure façon d’éviter tout problème, c’est de l’anticiper. Par exemple, avant de partir plusieurs jours, on peut se retrouver un week-end ou même une soirée pour mettre les choses à plat, et définir ce qu’on souhaite pour le voyage et ce qu’on redoute éventuellement. On peut aussi définir à l’avance les règles et ses limites. D’une certaine manière, codifier l’organisation des vacances pour ne pas avoir de mauvaise expérience.