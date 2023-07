Partir en vacances avec son animal de compagnie : quelles affaires prendre dans sa pharmacie ?

Une pince anti-tiques : quand on détecte une tique, il ne faut pas l’endormir avec de l’éther comme certains le recommandent, ni l’arracher avec une pince à épiler. La pince anti-tique est l’outil le plus adapté : on dévisse la tique en la coinçant dans la fente de la pince au niveau de la peau, et en tourne doucement la pince.