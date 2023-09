Partir en Erasmus : un projet devenu accessible à tous les étudiants ?

"Cherche appartement à partager". Un échange Erasmus commence souvent par cette annonce. La suite c’est, selon les cas, une plongée linguistique, une immersion culturelle, un saut vers l’autonomie, des cours nouveaux, une ligne sur le CV, la fête, la fête et la fête, des amis de partout, et souvent tout ça à la fois.

Le programme européen d’échange pour étudiants a 36 ans et est devenu aussi célèbre qu’Erasme lui-même. Il a beaucoup changé depuis ses premières heures : il s’est offert un nouveau nom ("Erasmus + "), de nouvelles destinations (dans le monde entier) et de nouveaux publics. On peut partir aujourd’hui le temps d’un stage ou quelques jours dès la maternelle.

Mais ces échanges sont-ils pour autant devenus accessibles à tous ? Que peut-on se payer avec la bourse ? Qu’en retirent ceux qui partent ? Est-il juste de dire, comme on l’entend parfois, que l’expérience forge une "génération européenne"?

Cet épisode du podcast "ZOOMER ! La génération Z au micro" a écouté Pavel et Léa entre deux bières, Luis Miguel entre deux partitions, Gaëtan et Soufiane entre deux potirons. Et ces étudiants partagent en tout cas un constat : il y a un "avant et un "après" l’Erasmus.

"ZOOMER ! La Génération Z au micro" est un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de 'Zoom', allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010, avec les réseaux sociaux. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et sur vos plateformes de podcast habituelles.

Avec les accents des Erasmus fraîchement arrivés à l’IHECS, Gaëtan Daenens et Soufiane Guerni et la section horticulture à l’Institut Frans Fischer à Schaerbeek, Luis Miguel Aguilar Mula et le Conservatoire de Bruxelles, et la contribution du bureau AEF Europe.

Suivez toute l’actualité européenne avec EuranetPlus, le premier réseau d’information européenne.