Partir aux sports d’hiver avec un petit budget, c’est possible ?

Les stations de sports d’hiver de taille modeste offrent fréquemment des coûts plus accessibles en matière d’hébergement, de forfaits ski, de location d’équipement et de leçons. De plus, ces stations intimes proposent souvent des alternatives plus économiques pour se restaurer, se divertir et faire du shopping par rapport à leurs homologues plus célèbres et plus touristiques.

Connaissez-vous Savoie Grand Revard au-dessus de Chambéry, Pralognan aux portes du Parc National de la Vanoise, les Karellis ou Aussois en Maurienne, Orelle qui constitue une porte d’accès moins onéreuse au vaste et célèbre domaine des 3 Vallées ou encore Thollon-les-Mémises qui offre une vue magnifique sur le lac Léman ? Toutes ses stations sont situées en Savoie Mont Blanc.

Autre région à explorer : l’Isère avec des petites perles moins courues comme Le Collet, Lans en Vercors, Chamrousse ou Gresse en Vercors.