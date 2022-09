"Partie italienne", Antoine Choplin met la barbarie en échec et mat avec la fraternité humaine

Sophie Creuz vous emmène à Rome avec le nouveau roman de l’auteur français Antoine Choplin, intitulé Partie italienne, et qui paraît chez Buchet-Chastel.

Et si Sophie Creuz vous emmène à Rome, ce n’est pas pour fêter la victoire de Giorgia Meloni mais pour déambuler aux côtés des personnages d’Antoine Choplin, des personnages que très certainement Meloni réprouve. Car dans ces pages, comme dans toute l’œuvre du trop discret Antoine Choplin, il est question d’anonymes broyés par le fascisme, des êtres de lumière et de génie, artistes, mathématiciens, idéalistes et libres penseurs que l’histoire répressive a rayés de la carte. Et le talent de cet écrivain grenoblois est de se fondre dans le sillage que le souvenir de leur disparition a laissé dans l’air, pour le rendre souvent plus respirable.

Et dans ce roman, il est question de deux disparus… Mais commençons par planter le décor. Nous avons pour guide le narrateur, un plasticien d’art très contemporain, célébré par le Tout-Paris. Pour fuir cette frénésie, cet effet de mode, assez éloigné de ce qu’il est au fond, cet amateur d’échecs s’échappe quelques jours pour disputer quelques parties avec qui voudra bien l’affronter à sa table installée sur le Campo De’Fiori, à Rome. Des parties jouées pour la beauté du geste, de la rencontre ou du silence qui s’éprouve entre inconnus de passage.

Mais un matin, une ravissante jeune femme, une belle Hongroise s’assied en face de lui et le bat à plates coutures. D’où lui vient cette science du jeu ? Intrigué et séduit, notre narrateur va vouloir en savoir davantage. Marya est brillante, délurée, c’est en outre une œnologue émérite, et une fine lectrice de Camus pour ne rien gâcher. Et elle est aussi petite-fille d’un joueur d’échecs, qu’elle n’a pas connu car il est mort en déportation. Mais cet aïeul, parti en fumée à Auschwitz, a laissé une trace de son génie.

Et c’est cette trace que piste, indirectement, ce roman. Car le talent d’Antoine Choplin tient autant à la forme qu’au fond. En bon joueur d’échecs, il n’attaque jamais de front, il négocie, diffère, progresse avec une sensualité, une dextérité, une souplesse de style tout à fait délectables. Et son propos, il le place à l’ombre d’un autre grand réprouvé, installé sur cette place romaine. C’est l’astronome Giordano Bruno dont la statue orne Campo De Fiori, où il fut brûlé par l’Inquisition, l’obscurantisme et la bêtise. C’était un visionnaire qui avait compris que l’Univers était bien plus vaste, bien plus complexe, que ce que voulait entendre l’Église créationniste et fondamentaliste.

Giordano Bruno, ou du moins sa statue, devient donc l’allié invité à une belle revanche. Il est témoin d’une ultime partie qui, comme lui-même avait tenté de le faire mais sans succès, met la barbarie en échec et mat.

Mais si ce contemporain de Galilée finit sur un bûcher, c’est à un autre brasier que nous convie Antoine Choplin, plus festif celui-là, plus pacifiste et réjouissant, allumé par la belle Marya, qui enflamme le cœur du narrateur et irradie ces pages d’un feu créateur, subtil et fécond celui-là.

Partie italienne d’Antoine Choplin parait aux éditions Buchet-Chastel.