Partie en Trek au Pérou: une jeune Belge portée disparue

"Bonjour à tous, je fais appel à mes amis et amis d'amis qui se trouvent au Pérou actuellement. Nous n'avons plus aucune nouvelle de Natacha de Crombrugghe depuis le 23 janvier et sommes très inquiets. Elle devait visiter le canyon del colca (Perou) et depuis aucune nouvelle."

Voilà les quelques mots et l’appel à l’aide lancés par les amis de la jeune Natacha de Crombrugghe sur tous les réseaux sociaux. Sourire aux lèvres, chaussures de trail vissés aux pieds, le 20 janvier dernier, la Belge partie en trek au Pérou prend la pose, sur les réseaux sociaux, en indiquant le sommet du Machu Picchu du bout des doigts. Le lendemain, elle répondra encore à l’une de ses amies. Ensuite, plus rien.