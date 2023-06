Participez aux Journées Fermes Ouvertes ces 1er et 2 juillet

Ce premier week-end de juillet, participez aux Journées Fermes Ouvertes partout en Wallonie !

Les Journées Fermes Ouvertes, c’est l’occasion de pousser la porte d’exploitations agricoles près de chez vous et d’aller à la rencontre des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour pour nous fournir une gamme variée de produits contribuant à une alimentation équilibrée et de qualité.

Cette année, 53 exploitations ouvrent leurs portes en Wallonie. Profitez-en pour aller découvrir le quotidien de nos agriculteurs et agricultrices, en famille ou entre amis.

Visites guidées, ateliers de démonstration ou encore balades en calèche, à dos d’âne ou dans des labyrinthes pour les plus petits sont au programme. Vous aurez également l’occasion de déguster des produits locaux à travers des brunchs, barbecues, marchés de producteur… Les raisons ne manquent pas pour vous mettre au vert ce week-end !

Retrouvez la liste des fermes participantes ici : https://www.jfo.be/#liste