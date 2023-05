Participez au premier week-end belge de la biodiversité

Au total, en 2022, grâce au "Fonds pour la nature d’ici", le WWF et Be Planet ont soutenu financièrement 47 projets portés par des citoyens et organisations. Via leur action, ces projets locaux ont un impact positif sur la protection de la nature et la biodiversité belge qui en a bien besoin.

Découvrez l’état de la biodiversité en Belgique en lisant le Rapport Planète Vivante Belgique édition 2020.

Si vous souhaitez agir à votre échelle, découvrez ici quelques astuces pour agir chez vous et au quotidien en faveur de la biodiversité.