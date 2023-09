Participez au concours du Festival Musical du Hainaut à Mons

Le Festival Musical du Hainaut débute tout prochainement à Arsonic à Mons ! Huit rendez-vous sont programmés dont 6 concerts les soirs du lundi 2 au dimanche 8 octobre à 20h avec le mardi 3 octobre, un concert de midi à 12h15 et une séance de soin par les sons à 18h.

Une sélection riche et diversifiée vous invite à voyager à travers les époques et les cultures.

Deux créations originales, des musiques baroques, classiques et d’aujourd’hui ainsi qu’une soirée consacrée à la danse et au chant flamenco marqueront cette édition.

À l’affiche, l’ensemble Musiques Nouvelles, le duo bruxellois Juicy, Wilbert Aerts, Angélique Dudome, l’ORCW, Teodoro Baù et Andrea Buccarella, Esteban Murillo, Dani Barba Morenoet Federico Ordoñez ainsi que l’Ensemble Clematis.

En cette occasion, Mars-Mons arts de la scène et Musiq3 proposent un concours visant à récompenser les plus fidèles spectateurs. Gardez bien vos billets et si vous cumulez quatre des huit différentes propositions de la semaine, gagnez deux invitations pour le récital exceptionnel d’Adam Laloum accompagné de Mi-Sa Yang (23 octobre 20h à Arsonic)*.

*(Ou autre concert de la saison programmé à Arsonic dans la grille 18/15/10).

Modalités : collectionnez vos billets dessouchés de la semaine, déposez-les, au plus tard, lors de la soirée de clôture du dimanche 8 octobre dans une des enveloppes mises à disposition à l’accueil d’Arsonic en n’oubliant pas d’indiquer vos coordonnées. Dès le lendemain, le tirage au sort désignera cinq gagnants qui seront contactés par la billetterie pour réserver leurs places.