Participez à une randonnée musicale à la découverte des lucioles

Offrez-vous un instant suspendu dans le temps : une pause musicale et poétique à la rencontre des lucioles. Chaque année, à la fin du mois de juin, les lucioles offrent un spectacle fascinant à l’heure du coucher du soleil. Bonne nouvelle : celui-ci est observable dans certains endroits sombres et boisés de Bruxelles… Pour le découvrir, suivez le guide !

L’asbl Muziek Publique a mis au point les "Firefly Sessions" avec l’aide du musicien-biologiste Raphaël De Cock. Le concept de ces sessions est aussi simple qu’original : il mêle randonnée dans la nature, observation du spectacle lumineux des lucioles et musique acoustique. Jetez un œil à la vidéo ci-dessus pour un avant-goût de ce qu’il vous attend !

Cette année, les "Firefly Sessions" auront lieu du 26 au 30 juin. Ce splendide spectacle offert par la nature est rare : il ne dure qu’une dizaine de jours par an lors du cocher de soleil ! Il s’agit en réalité d’une sorte de parade nuptiale qui permet aux mâles et aux femelles de communiquer entre eux. Vous apprendrez tout cela (et bien plus encore) grâce aux explications de Raphaël De Cock, le spécialiste belge des lucioles qui est aussi votre guide d’un soir.

Équipez-vous ! Pour participer à la randonnée musicale, un minimum d’équipement est nécessaire, afin de passer un bon moment ! Prévoyez de bonnes chaussures ou bottines, des vêtements chauds pour la soirée et de quoi vous asseoir sur le sol. En cas de pluie, prévoyez également de quoi vous couvrir. Le parcours, inaccessible en véhicule, doit se faire à pied, la boucle représente + /-4 km.

Pour info, vous recevrez l’adresse précise du rendez-vous par mail après avoir acheté votre ticket, mais sachez que le départ se fait sur la commune de Watermael-Boitsfort.

Pour plus d’informations et pour réserver vos billets, c’est par ici.