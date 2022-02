Participez à la programmation des prochaines Journées du Matrimoine!

Nous sommes tous familiers avec le concept des Journées du patrimoine, qui existent depuis des décennies. Mais qu'en est-il des Journées du matrimoine? Il s'agit d'un concept initié à Paris qui a fait son apparition à Bruxelles en 2019 grâce à l'asbl "L'architecture qui dégenre".

Qu'est-ce qu'une journée du matrimoine?

Depuis 2019, "L'architecture qui dégenre" organise des journées du matrimoine qui ont pour but de mettre en lumière l'héritage matrimonial bruxellois historique: architectural, sculptural, urbanistique ou social; mais aussi le matrimoine actuel: artistique, politique et féministe. "Le but de ces activités est de visibiliser les contributions des femmes* et des personnes issues des minorités visibles et invisibles d'hier et d'aujourd'hui pour mettre en lumière notre héritage culturel de façon inclusive et égalitaire."

Découvrez le reportage de BX1 sur les premières journées du matrimoine ci-dessous

Sortez vos agendas:

Les prochaines Journées du Matrimoine auront lieu les 23, 24 et 25 septembre à Bruxelles. A cette occasion, l'asbl lance un appel à projets pour a programmation de ces prochaines éditions. "L’objectif de ce double appel à projets est de faire participer activement les artistes/architectes/spécialistes en tous genres à l’élaboration de notre programmation afin qu’elle soit toujours plus inclusive, novatrice et éclectique."