Participez à l’Escape Show, chaque mercredi soir en direct de chez vous !

Fort du succès et de l’attrait qu’a suscité la première saison de l’Escape Show, de nombreux invités ont répondu présent au casting des nouveaux épisodes.

Après Henri Pfr, Loic Nottet, Typh Barrow, Gui-Home, Jimmy Labeeu,… d’autres artistes belges ont décidé de relever le défi à savoir sortir de nos Escape Game en moins d’une heure ???? Cette saison, vous verrez comment s’en sortiront (ou pas) Alice on the Roof, Mustii, Doria D, Pablo Andrès, Nicolas en Vrai, Félix Radu,… Certains animateurs (trices) RTBF se sont également laissés tenter par l’aventure comme Cyril Detaye, Fanny Jandrain, Jérémie Baise, les animateurs de la matinale de Tipik radio ou bien encore Jérôme de Warzée et Martin Charlier.

Et à ce casting de rêve s’ajoutent encore certains de nos voisins français… Après Adeline Blondieau, ce sont deux acteurs de " Demain nous appartient " qui viendront se confronter au stress et au temps (Hector Langevain et Grégoire champion) sans oublier celui qui a marqué toute une génération… Jean-Pascal Lacoste !