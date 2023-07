Participez à "Complètement FOOT" via WHATSAPP au 0470/07 20 23

Pour rappel: vous avez la possibilité de nous rejoindre et de participer à "Complètement FOOT" sur WhatsApp ! ATTENTION, rappel du numéro : 0470/07 20 23



Participez au debrief quasi quotidien des matches, répondez en direct pendant l'émission du dimanche, aux "En 1 seul mot" ou aux "Top3" et, aussi, restez connecté avec toute l'équipe ! Cela vous permet donc d'envoyer vos messages écrits ou vocaux et aussi vos vidéos!



Encodez le 0470/07 20 23 dans vos contacts (par exemple au nom de "VivaCité - WhatsApp") et, ensuite, c'est parti, vous pouvez nous envoyer votre message!