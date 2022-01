Participerez-vous au buzz autour du canapé en pain brioché d'Ikea ?

Qui aurait cru que le concept d'un canapé en forme de petits pains briochés puisse devenir aussi viral sur les réseaux sociaux ? Le meuble, qui est tout sauf esthétique, a été imaginé par un rappeur estonien suite à l'appel d'Ikea. La chaîne d'ameublement suédoise l'a mis au défi de récolter assez de likes pour donner le feu vert à la fabrication.

On a tous mordu un jour dans ces petits pains briochés industriels à la dorure luisante et à la texture hyper sucrée. On n'explique pas toujours notre goût pour ces aliments ultra-transformés que l'on sait être pourtant de la malbouffe. Est-ce la raison pour laquelle il y a autant d'internautes qui ont apprécié le projet de Tommy Cash ? Le rappeur estonien a en effet imaginé un long canapé d'angle constitué uniquement de ces fameux petits pains briochés. La viennoiserie sert même d'accoudoirs et de dossier.