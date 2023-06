Participer à une communauté d’énergie pour payer son énergie moins cher ?

Un fournisseur d’énergie à Bruxelles vous paie 6 à 8 centimes par kWh. Avec la communauté d’énergie, vous pouvez recevoir 11 centimes. Côté consommateur, on paie 21 à 22 centimes par kWh. Avec la communauté d’énergie, on ne paie que 14 centimes, avec des tarifs de réseaux moins chers que chez un fournisseur habituel.

Pour participer à cette première communauté d’énergie, c’est le site d’Illuminons notre quartier. Il suffit de deux conditions : habiter Bruxelles et posséder un compteur intelligent (digital et non analogique). Le remplacement de son compteur est gratuit à Bruxelles grâce à Sibelga.