Participer à un projet de restauration de la nature améliorerait la santé mentale des jeunes.

Restaurer un cimetière vandalisé, récolter les surplus alimentaires dans les fermes et préparer des repas pour les communautés… Voici le type de projets proposés par le programme associatif Our Bright Future, déployé au Royaume-Uni par la société savante Royal Society et auquel 128.495 jeunes âgés de 11 à 24 ans ont participé. Au total, 31 projets de restauration de la nature et/ou d'intégration à des communautés ont composé le programme, sur une période comprise entre 2016 et 2021.

"Les activités des projets visaient à impliquer les jeunes dans la conservation pratique de l'environnement, à les faire participer à des formations professionnelles et des expériences de travail mais aussi les aider à développer leurs propres campagnes d'action sociale sur des questions environnementales et les accompagner pour créer leurs propres entreprises durables", précisent les organisateurs du programme.