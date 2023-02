Participe au Family Day du musée BELvue le dimanche 26 février

Le dimanche 26 février, aura lieu le 4e Family Day du musée BELvue. Cette année, la thématique est imparable : les super-héros et héroïnes du passé et que l’on côtoie aussi parfois au quotidien. Adaptées à chaque tranche d’âge, les activités proposées s’inscrivent dans une démarche inclusive et se font en français, néerlandais et anglais.