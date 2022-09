Participation citoyenne : Auderghem lance les assemblées de quartier pour "redonner du peps à la démocratie locale"

La commune d’Auderghem innove en matière de participation citoyenne, en mettant sur pied dix assemblées de quartier. Installées en juin dernier, ces dix assemblées sont chacune composées de dix citoyens tirés au sort.

Leur mission ? Faire remonter à la commune les demandes du quartier, tout cela au départ de visites de terrain qui rassemblent élus, services communaux et habitants. Après le quartier Saint-Julien, après la place Pinoy, c’était au tour ce jeudi soir du quartier du parc des princes, en bordure de forêt de Soignes.

La discussion est fluide, les gens se mélangent

La visite prend la forme d’une balade dans le quartier. La petite troupe s’arrête notamment devant le large mur austère du cimetière que les habitants voudraient égayer. "J’aurais bien vu une fresque avec des animaux, une jungle, même des Marsupilami si l’on veut", glisse Claude Loriaux, membre de l’assemblée de quartier.

A ses côtés, calepin en mains, Marine Vande Pitte prend note. "C’est plutôt chouette d’avoir leur avis en direct", estime la coordinatrice participation citoyenne de la commune. "Au fil de l’itinéraire, la discussion devient très fluide, les gens se mélangent. On va parler beaucoup plus facilement à un échevin que dans le cadre très précis et froid d’une consultation ou d’une réunion, où l’on peut avoir peur de parler."

Le seul contact direct, c’est quand on va refaire sa carte d’identité

Gommer les frontières mentales ou bien réelles entre les citoyens et leur commune, c’est l’objectif de ce dispositif, qui semble, dans ce cas-ci en tout cas, rempli, à en croire les membres de l’assemblée de quartier. "Ça change tout en fait", commente Claude Loriaux. "Les représentants de la commune sont finalement très proches des habitants, c’est très appréciable."

"La vie de la maison communale et la vie d’habitant de tous les jours, ce sont deux choses très dissociées", analyse Stéphanie Gheysen. "Le seul contact direct, c’est quand on va refaire sa carte d’identité. Alors, cet échange aujourd’hui permet de voir que derrière tout ce qui se fait, il y a de vraies personnes, qui sont réactives à nos suggestions, avec qui on noue du lien tout simplement: je trouve que c’est vraiment intéressant."

"L’idée à la base, c’est de redonner du peps à la démocratie locale en recréant du lien entre les citoyens, l’administration communale et les politiques", résume la bourgmestre Sophie de Vos. "Cela a aussi une dimension pédagogique. Par exemple, quand on me demande de réasphalter telle voirie, j’explique que c’est une voirie régionale et que je ne peux pas le faire, mais que je relayerai leur demande. Les citoyens apprennent aussi à mieux comprendre le fonctionnement de la commune."

La bourgmestre et son équipe continueront leur tournée dans les prochaines semaines. Les visites de terrain doivent encore avoir lieu dans sept quartiers de la commune.