Partez sur les traces de Solvay, l’entrepreneur qui a laissé des bâtiments remarquables à visiter à Bruxelles et La Hulpe

L’un des musts à découvrir si vous êtes férus d’architecture Art Nouveau, c’est la Bibliothèque Solvay. Elle est située au cœur du parc Léopold, dans le quartier européen de Bruxelles et vient de fêter ses 120 ans. C’est aujourd’hui un lieu qui accueille des événements et des congrès. Bx1 vient de consacrer un reportage au lieu, à son histoire et à sa rénovation.

Autre joyau Art nouveau, devenu aujourd’hui un musée, c’est l’hôtel Solvay. Un hôtel particulier Avenue Louise à Bruxelles, conçu par l’architecte Victor Horta pour le fils d’Ernest, Armand Solvay. La balade vous emmènera aussi au (trop méconnu) parc Tournay-Solvay à Watermael-Boitsfort, à l’hôtel Métropole situé place De Brouckère ou encore au cœur d’Ixelles avec un tout nouveau quartier qui s’est récemment installé sur l’ancien site local de l’usine Solvay, en conservant une façade du bâtiment original. Tout cela parmi d’autres lieux.

Enfin, Solvay a aussi laissé sa marque en Brabant wallon avec… un château. Et pas n’importe lequel. Le château de La Hulpe qui abrite aujourd’hui la fondation de l’artiste peintre Folon, est parfois aussi appelé "domaine Solvay", puisqu’il avait été acquis par Ernest Solvay à la fin du 19ème siècle comme résidence secondaire.