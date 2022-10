Partez pour un séjour en famille à La Roche- en- Ardenne !

Hutstuf est un logement luxueux, au cœur de la nature pour passer des nuits paisibles.

On y trouve 2 cabanes, 2 expériences ! Le choix entre " the Owl" qui est la plus haute cabane, atteignant la cime des arbres avec son escalier qui va vers le ciel et " The Fox" plus près du sol, entre les troncs d’arbres, cachée par la canopée verte inférieure. Toutes deux possèdent son sauna privé sur le toit.

Un endroit pour échapper à l’agitation. Détendez-vous et profitez-en !

Qui ?

Hutstuf est fondée par deux architectes, Toon De Keyser et Francis Belaen, qui sont constamment à la recherche de nouvelles façons de redessiner la destination de vacances traditionnelle. Ils se mettent au défi encore et encore et laissent libre cours à leur créativité.

Leur quête !

Voyager, c’est chercher de nouvelles expériences et échapper à la vie quotidienne. Leur objectif est de concevoir une cabane durable et luxueuse en harmonie avec son environnement passionnant et soigneusement choisi. Garder une ligne mince entre l’entrée et la sortie. Tout est conçu en interne et sur mesure, jusque dans les moindres détails. Ils veulent vous offrir une superbe expérience avec une touche exclusive.