Partez pour un séjour à 2 sur le Domaine du Bois de Fouage !

La philosophie Your Nature

Le confort, le design et l’écologie se conjuguent au sein de Your Nature pour vous faire vivre des moments exceptionnels. Tout ici invite au repos, à la sérénité, au tourisme responsable, au mouvement, à l’éveil des sens, au retour à l’harmonie et au contact avec notre vraie nature.

Une approche éco-responsable

Le respect de la nature est au cœur de nos valeurs et de notre vision d’écotourisme. C’est donc tout naturellement l’environnement qui a guidé notre projet d’Eco-Resort et d’écolodges. Nous grandissons ainsi au rythme et à l’écoute de l’écosystème.

Les engagements

Les hébergements ont été pensés, conçus et posés de façon à ne pas altérer l’écosystème. Pas de destruction d’arbres, pas d’excavation ni de terrassement, pas de modification des courants telluriques et de la circulation naturelle de l’eau. Your Nature s’enracine ainsi profondément dans l’environnement.