Partez faire la fête pour le Proride Live Tour à Tignes grâce à Samy et Lou!

Le Live Tour Festival, plus grand rassemblement de jeunes Belges à la montagne, revient en 2023 pour fêter sa cinquième bougie. Cet événement organisé par Proride emmène depuis quelques années plus de 1500 jeunes sur les sommets enneigés. Ce festival de haute altitude mélange animations festives et plaisirs alpins pour offrir un maximum de fun à l’ensemble de ses participants. Ski, snow, winteractivites, concerts et DJ’s seront au programme d’une semaine à la montagne pas comme les autres. Cette année, nous vous donnons rendez-vous à Tignes, ne ratez pas l’occasion de voir Josman, JeanJass, Todiefor, Primero, Osmoze., Eugene, Nups3e ou encore Béné Deprez se produire sur la scène du Live Tour 2023."

Inclus: x 7 nuits dans notre résidence Proride Live Tour

x Skipass 6 jours (grand domaine inclus 300km)

x Accès Festival & boissons After-ski

x Accueil et encadrement Proride

x Draps de lits (Pour les appartements confort)

x After-ski et activités sur les pistes