Partez en road trip en van aménagé grâce à Tipik

Créée en 2011 par 2 potes fous amoureux de sports et de nature, Blacksheep, location et vente de vans aménagés en France, au Portugal, en Irlande, en Suisse et en Belgique, te fait vivre une expérience unique, déconnectée du quotidien, en complète immersion outdoor pour se recentrer sur l’essentiel.

Partir en van Blacksheep c’est avant tout adhérer à un état d’esprit.

C’est décider de rompre avec son train train quotidien, voyager avec juste ce qui est nécessaire pour découvrir des destinations proches de chez soi en totale immersion outdoor. Avec Blacksheep on te propose des vans aménagés récents ou neufs, parfaitement entretenus et équipés pour une aventure sportive et nature. Toute l’équipe est là pour te donner les conseils utiles pour un road trip réussi et les tips pour vivre au contact de la nature tout en la préservant.