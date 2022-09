Partez en famille à l’aventure avec "Jules Verne", le nouveau spectacle musical de l’Orchestre à la portée des enfants

C’est une rencontre avec un auteur connu de tous, Jules Verne, que vous propose le nouveau spectacle de l’Orchestre à la portée des enfants et de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

Derrière l’Orchestre à la portée des enfants se cachent les Jeunesses musicales qui ont été créées en 1940, quand la Belgique était sous l’occupation, avec l’ambition, "de soustraire la jeunesse aux entreprises insidieuses de l’occupant et de l’aider à se maintenir dans un état de grâce et d’espérance". À l’heure actuelle, même si l’actualité est toute différente, on a bien besoin aussi de grâce et d’espérance.

Et à côté des Jeunesses musicales, il y a l’Orchestre philharmonique royal de Liège qui a à cœur d’aller vers des publics qui ne sont pas forcément familiers de la musique classique – les enfants en font partie – et qui propose de plus en plus de formules originales ; des Happy Hours, des dimanches en famille et d’autres.

Et dès ce vendredi 30 septembre, le nouveau fruit de la collaboration entre les Jeunesses musicales et l’OPRL sera présenté au public – quatre lieux – six dates pour Jules Verne, un spectacle qui s’adresse à tous dès 5 ans.

Le projet est né de la collaboration entre Eric De Staercke, Emmanuel Guillaume et Eugenia Ramirez Miori, les deux premiers étant des habitués de l’Orchestre à la portée des enfants.

Ils avaient envie de créer un spectacle inspiré des romans de Jules Verne mais ils se sont rendu compte que c’était un peu compliqué, à part peut-être Le Tour du Monde en 80 jours, mais qui a déjà été repris et adapté dans tous les sens. Alors ils ont commencé à s’intéresser à lui, à sa biographie. Ils ont appris qu’il avait eu un père très strict, qu’il avait toujours eu envie de voyager…

Parmi les épisodes marquants de sa biographie, il y aurait eu une tentative d’embarquement à 11 ans sur un long-courrier en partance pour les Indes. Le petit Jules voulait partir pour ramener un collier de corail à sa cousine Caroline, dont il était amoureux…

Il aurait alors tenté d’être engagé comme mousse, et son père l’aurait récupéré in extremis. Avec une fameuse punition à la clef…

Voilà qui était un bon point de départ pour le spectacle mais le souci, c’est que dans cet épisode et dans les romans de Jules Verne en général, il y a très peu de personnages féminins. Mais ils en ont trouvé un en la personne de Mary Grant. Mary, c’est la fille du capitaine Grant dans le roman de Jules Verne intitulé Les Enfants du Capitaine Grant.

Mary et Jules, une fille et un garçon ; tous deux vivent dans un pensionnat et Jules va partir à la rescousse de Mary. Ils sont très différents, ils se complètent, et sans tout vous dévoiler, ils vont partir à deux et les aventures qu’ils vont vivre sont issues de différents épisodes issus des romans de Jules Verne. Une dizaine de romans s’y retrouvent.

Un spectacle qui s’adresse à la fois aux enfants et aux adultes, qui auront le bonheur de redécouvrir des passages de romans qu’ils ont probablement lus.

La musique est une composante essentielle du spectacle, et parmi les pièces jouées, vous retrouverez Le Roi s’amuse de Léo Delibes, le final de la Symphonie en ut de Bizet ou encore la Suite Masques et Bergamasques de Fauré.

Deux représentations sont prévues ce vendredi 30 septembre à la Salle philharmonique de Liège, l’une à 18h, l’autre à 20h. Ce samedi 1er octobre, rendez-vous à Bruxelles, à BOZAR avec deux autres représentations, à 11h et à 14h à Bozar. Et vous pouvez encore acheter des places pour la représentation du mercredi 5 octobre à 17h à Ath, au Palace. Par contre, la représentation de Namur qui aura lieu le week-end prochain est déjà complète.

Le spectacle Jules Verne est interprété par Eugenia Ramirez Miori, qui signe aussi l’adaptation et la mise en scène, Alex Lobo, qui est une toute jeune comédienne qui vient de sortir de l’IAD et qui fait ici ses premiers pas sur scène, mais aussi Eric De Staercke et Emmanuel Guillaume. La scénographie est signée Satu Peltoniemi et c’est David Ramael qui dirigera les membres de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

Un spectacle pour tous dès 5 ans !