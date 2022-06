Partez en City Trip Surprise pour 2 personnes !

Comment ça se passe ?

Pas d’inquiétude, l’équipe Wowtrip s’occupe de tout pour le voyage, et même du check-in des vols ! Vous avez juste à préparer votre valise et laisser libre cours à votre imagination.

Une semaine avant votre départ, vous recevrez un e-mail avec les prévisions météo de votre destination et la politique bagages à main de la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voler, afin que vous puissiez préparer sereinement votre valise ; tout comme les formalités et documents sanitaires nécessaires au voyage.

De plus, heure et terminal de départ de votre vol vous seront indiqués.

Maintenant que vous savez où vous allez… Accédez au bon d’échange de l’hôtel, à l’itinéraire des vols et au guide de voyage Wowtrip spécialement préparé pour vous.