Partez en balade dans le parc national de l’Entre-Sambre et Meuse

On continue notre route, un peu plus loin, 6 kms 100 exactement, 26 min, pour s’enfoncer dans l’antre de la terre. On plonge dans un monde souterrain, dans les grottes de Neptunes à Petigny !

Découvertes à la fin du 19e siècle, elles se visitent depuis 1930. Il paraît que les grandes chauves-souris comme les Rhinolophes y hibernent. Seuls les 300 premiers mètres sont accessibles aux visiteurs à pied ou en barque, les 2.5 kms restent inaccessibles et inconnus en grande partie ! La visite dure 45 minutes et vous avez droit à un jeu de son et lumière.

Pour la visite, comptez 9 euros pour les adultes, 5€50 pour les 4-12 et c’est gratuit pour les petits. Information sur le site : www.grottesdeneptune.be