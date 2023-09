Partez en Afrique du Sud avec le 6/8

Chaque Suite totalise 110 m2 et s’ouvre sur une grande terrasse et piscine privées! Sur la propriété, on profite encore d’un spa (avec soins et massages), d’une boutique qui vend des créations d’artisans locaux, ainsi que d’un restaurant qui sert une cuisine gastronomique mêlant influences belges et africaines, et qui met à l’honneur les produits de la ferme bio du LALUKA. A noter: l’équipe de cuisine est coachée par le Chef belge étoilé Piet Huysentruyt!