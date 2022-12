Partez à la rencontre de vos ancêtres au Musée des celtes

Si on connaît encore assez largement les Gaulois, on sait en général bien peu de chose sur les Celtes. Finalement qui sont-ils exactement ? Où les situer dans notre généalogie ? En vérité, les Gaulois sont aussi des Celtes. Ils se rattachent à un même groupe d’envahisseurs venus des steppes d’Asie centrale, qui ont déferlé sur l’Europe. Le terme "gaulois" désigne plus spécifiquement les Celtes de l’actuel territoire français.

Dans un ancien presbytère, six salles révèlent le fruit de plus de trente ans de fouilles ardennaises, qui ont mis au jour de précieuses tombelles celtes - une tombelle étant une petite butte funéraire.