Partez à la découverte du Marché "Court-circuit" de Liège

C’est le circuit de distribution de produits locaux dans lequel intervient au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Les circuits courts avaient décliné au cours du XXe avec l’étalement urbain, le développement des transports, et l’internationalisation des marchés et des structures industrielles.

Rien de tout ça Place Cathédrale, c’est une vingtaine de producteurs réguliers et occasionnels qui vous accueillent tous les jeudis de 12h à 18h. L’heure d’ouverture de cette édition 2023 a été adaptée afin de permettre aux travailleurs de faire leurs courses sur le temps de midi et après le travail.

Le principe du " Court-Circuit " reste quant à lui inchangé, il permet aux Liégeois et aux Liégeoises de bénéficier de produits savoureux, sains et locaux en plein cœur de la Cité Ardente, tout en privilégiant un échange direct, sympathique et chaleureux, avec les producteurs.

Le Circuit-court garanti une rémunération plus juste et une meilleure traçabilité dans l’assiette.