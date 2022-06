Partez à la découverte de "créatures EXTRAordinaires" au cœur de Liège

Saviez-vous qu’il y avait des requins à Liège ? On peut les découvrir dans le musée universitaire intitulé "Aquarium-Museum". C’est un très grand espace rempli de trésors et, pour le moment, on y parcourt l’exposition "Créatures EXTRAordinaires"…

L’idée de cette exposition est de montrer que tous les animaux légendaires, qui sont dotés de superpouvoirs, s’inspirent en réalité des vrais animaux et de leurs facultés insoupçonnées. Des animaux capables de voler sans ailes, de respirer sans poumons, de se parer d’une armure, ça existe vraiment : vous verrez que la nature n’est pas si éloignée des dragons et licornes ! À l’occasion de la visite, on peut aussi inventer sa propre créature extraordinaire : un animal de compagnie rêvé ! Voilà une activité qui va faire mouche auprès des petits comme des grands.