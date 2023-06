Partez à l’aventure pour un déjeuner sur l’eau avec "Les tables de l’extrême"

Manger tranquillement à une table n’est pas fait pour vous ? Vivez une expérience incroyable avec un nouveau concept culinaire intitulé "Les tables de l’extrême", que Juliette Grégoire a testé pour le 6/8.

Les tables de l’extrême, c’est la rencontre de Quentin Dupont, chef de Toque & chez vous, avec Marie et Émilie, deux amies passionnées d’aventure qui ont créé la société Les Sauvageonnes. Ces tables de l’extrême se déroulent en trois phases, et la première qui a eu lieu le 27 mai s’appelle "le mode pantoufle".

L’expérience commence par une petite randonnée de 5 kilomètres à Profondeville. Ensuite, le visiteur a rendez-vous au bord d’un étang, où l’attend un packraft, une sorte de kayak à gonfler.

Jeté à l’eau à bord du packraft, vous trouvez une carte sur laquelle sont indiqués les endroits où sont disposées les mises en bouches flottant à même l’étang. Et tout est 100% frais, puisque le chef court pour apporter chaque mise en bouche à l’endroit prévu, qu’il cuisine pendant que vous mangez la précédente.

Une fois les mises en bouche dégustées, vous retournez à la terre ferme et le chef vous cuisine le plat principal et le dessert, que vous mangez confortablement sur une table plus classique, après l’aventure.