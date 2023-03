Partez à l'aventure chez Orbis grâce au Réveil de Tipik

Orbis est le plus grand espace de loisir indoor de Belgique à découvrir dans les Galeries St-Lambert à Liège.



Les Galeries Saint-Lambert de Liège accueillent depuis novembre 2021, Orbis, le plus grand espace de loisirs immersifs indoor de Belgique. Ce parc au décor de ruines anciennes alliera expériences ludiques en équipe, escape games nouvelle génération, restauration thématique et bar à jeux. Ce concept inédit, étendu sur une surface de 1.000m2, est appelé à se multiplier un peu partout en Belgique et en France dans les prochaines années.

Orbis propose sept attractions nouvelle génération faisant appel aux dernières technologies. Les différentes installations permettront de plonger dans les abysses pour explorer un sous-marin, sortir vainqueur d’un labyrinthe truffé de pièges ou encore survivre à une jungle maudite. Evoluant dans des décors dignes des meilleurs films d’aventure, les parties allieront effets spéciaux, réalité augmentée et virtuelle, théâtre immersif et défis physiques.

Chaque épreuve pourra accueillir entre 3 et 6 joueurs tandis que leurs durées varieront entre 15 min et 60 min selon les attractions.

Orbis c'est l’enseigne idéale pour un super moment avec vos proches, venez relever le défi !